Поліцейські Вінничини розшукують жителя Тернопільщини, якого підозрюють у скоєнні злочину.

Гайсинським районним управлінням поліції ГУНП в Вінницькій області за підозрою у вчиненні особливо тяжкого злочину розшукується 47–річний Ярослав Кізлик, мешканець села Курники Тернопільського району Тернопільської області.

Прикмети: зріст близько 175–180 см, худорлявої статури, волосся темне.

Громадяни, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе встановити місцеперебування розшукуваного, можуть повідомити до поліції за телефонами: (04334) 2-53-74, (067) 297 32 73, (0352) 2-12-45 або на лінію 102.

Конфіденційність гарантовано.