Троянда і загадкові символи: у полі знайшли тіло чоловіка з татуюваннями. ФОТО

Співробітники поліції Бережани встановлюють особу чоловіка. Бездиханне тіло виявили у полі неподалік села Білокриниця Підгаєцької громади Тернопільського району.

Невідомому на вигляд 35-40 років, зріст 175-180 см, худорлявої тілобудови, чорне коротко стрижене волосся, щетина та вуса рудого кольору. На зовнішній поверхні лівої кисті, біля великого пальця – татуювання, схоже на символи. На верхній частині правого плеча – татуювання у вигляді троянди з наконечниками стріл.

Був одягнений у світлу кофту та штани. Біля тіла лежала чорна куртка.

Якщо ваш родич не повернувся додому або, можливо, ви давно не бачили свого знайомого чи сусіда, і він схожий на загиблого, просимо телефонувати за номерами 098-626-52-28, 068-320-42-65 або на лінію «102».