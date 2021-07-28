Працівники Тернопільського РУП інкримінують жителю міста 1998 року народження таємне викрадення чужого майна.

Чоловік протягом тривалого часу привласнював майно мешканців міста, повідомляють у поліції. Загалом оперативники довели причетність підозрюваного до більше десяти фактів крадіжок. Він привласнював велосипеди з під’їздів багатоповерхівок, які одразу реалізовував невідомим особам. Окрім цього тернополянин підбирав ключі та проникав в приміщення квартир. Востаннє він виніс мобільний телефон та чеські крони, які власник залишив на видному місці. У всіх скоєних протиправних діях він зізнався.

Відомості про події правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 185 Кримінального кодексу України.