Українська компанія Aestech, яка є частиною технологічного холдингу TECHIIA, винайшла нову технологію безрамного скління. Завдяки ній склопакети можна робити величезними й монтувати безпосередньо до тримальних конструкцій будівлі без небезпеки руйнування скла. Винахід дозволяє відмовитися від використання металевого каркасу при побудові скляних фасадів і терас або інших скляних конструкцій.

Запатентований винахід Aestech отримав назву «склопакет підвищеної міцності» і був представлений на головному архітектурному форумі світу — World Architecture Festival 2022, який нещодавно пройшов у Лісабоні.

Аби продемонструвати можливості та переваги нового склопакету інженери Aestech зібрали на виставці скляну арку заввишки майже чотири метри, змонтовану з 23 склопакетів різних розмірів і форм. На додачу складові арки були з’єднані під різними кутами без додаткових профілів.

Зі звичайних склопакетів таку конструкцію не побудувати, бо для їхнього монтажу обов’язково потрібні додаткові елементи — металеві ригелі, стійки чи спайдери.

Такі обмеження традиційний склопакет має через систему кріплення шарів скла: їх з’єднують відносно м’яким герметиком. Це призводить до того, що внутрішні стекла майже не несуть на собі ніякого навантаження, а склопакет недостатньо жорсткий, аби триматися самостійно, без зайвої підтримки.

Склопакет підвищеної міцності, навпаки, жорсткий. Таких показників досягли, змінивши схему склеювання стекол. Усі вони — і внутрішні, і зовнішні — жорстко кріпляться між собою через рамку з пултрузії — композитного матеріалу з попередньо натягнутих скляних волокон.

Такий склопакет працює як плоска труба. Конструкція може тримати себе сама: зовнішні стійки склопакетам підвищеної міцності не потрібні. На виставці відвідувачі могли впевнитися в цьому, походивши та навіть пострибавши на зразку склопакета.

Винахід можна монтувати прямо до тримальних конструкцій будинку, а між собою з’єднувати герметиком і ущільнювачами. Максимальний розмір також може бути кратно більшим за стандартні склопакети. Так виходять міцні суцільні скляні фасади, на поверхні яких немає і натяку на металеві елементи. А завдяки твердості пултрузії склопакети підвищеної міцності можна скріплювати під різними кутами. На World Architecture Festival відбулася перша презентація технології Aestech на європейському ринку. За словами CEO компанії Леоніда Лазебнікова, це лише початок крокування нової технології розвиненими ринками та докорінних змін сучасної архітектури.