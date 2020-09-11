За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у І кварталі 2020 року сукупні ресурси домогосподарства в середньому за місяць становили 13123 грн, у розрахунку на одну особу – 4494 грн.

Найбільшу питому вагу (77,0%) в структурі цих ресурсів займали грошові доходи. Негрошові доходи (натуральні надходження, субсидії та пільги безготівкові на оплату житлово-комунальних послуг, пільги безготівкові на оплату інших послуг та товарів) становили 11,0%, використані заощадження та доходи від продажу нерухомості, особистого і домашнього майна – 12,0%.

Сукупні витрати домогосподарства в середньому за місяць склали 11006 грн, у розрахунку на одну особу – 3769 грн. На купівлю продовольчих товарів та на харчування поза домом члени домогосподарства витратили 5434 грн, на непродовольчі товари – 3902 грн, на оплату послуг – 1233 грн, на інші витрати (допомогу родичам, іншим особам, вклади до банків тощо) – 437 грн.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.