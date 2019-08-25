Для тернопільського ліцею №21-спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети у міській раді погодили розмір батьківської плати.

З першого вересня 2019 року вона становитиме 250 гривень в місяць. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 22 серпня.

– Аналогічне рішення ми приймали минулого року, каже Ольга Похиляк, начальник управлінян освіти і науки. – За проханням батьків доповнили його ще одним пунктом: якщо з однієї сім’ї двоє дітей навчається у даному закладі, то за другу дитину батьки оплачують 50%. Порівняно з попереднім рішенням розмір батьківської плати у школі не змінився.

У прийнятому документі також вказано, що звільнені від батьківської плати: діти, батьки яких загинули під час участі в АТО (ООС); діти, батьки яких є учасниками бойових дій на території проведення АТО (ООС); діти, батьки яких беруть участь в ООС; діти, батьки яких отримали інвалідність під час участі в АТО (ООС); діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування; діти-інваліди; діти з малозабезпечених сімей; діти з багатодітних сімей. Половину вартості оплачують за: найбільш талановитих дітей (2% від загальної кількості учнів); дітей-напівсиріт; дітей з особливими освітніми потребами (інклюзивне навчання); дітей вчителів даного закладу освіти.

Ольга Трач

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