Скільки громад уже перейшло до ПЦУ на Тернопільщині

02/02/2019 Розмір тексту:

Помісну церкву України внесли до державного реєстру юридичних осіб. Від 30-го січня церква називається «Київська митрополія Української православної церкви (Православної церкви України)». Нагадаємо, її очолює предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній (Сергій Думенко).

Відтепер Православна церква України – одна з релігійних організацій, до складу якої громади можуть офіційно переходити. Раніше цей перехід був лише символічним.

«Зареєстровано і статут Православної церкви України. При цьому у тексті томосу церква іменується Православною церквою України, а не Київською митрополією УПЦ. Це погоджено зі Вселенським патріархатом», – зазначив директор департаменту в справах релігій та національностей міністерства культури Андрій Юраш.

Відучора набув чинності закон, який дозволяє громадам самостійно вирішувати, до якої церкви належати. Як наголосив начальник управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей ОДА Ігор Кульчицький, щоб перейти до іншої церкви, має проголосувати, як мінімум, дві третини членів громади. Ті, хто проти, – можуть утворити нову громаду. Також у законі прописаний момент почергового користування храмом.

«Від початку цього року до Православної Церкви України на Тернопільщині з підпорядкування Московського патріархату перейшли 9 релігійних громад. Близько ста громад залишаються у підпорядкуванні церкви, що перебуває в єдності з Московським патріархатом».

Софія Романська