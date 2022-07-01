Ви все ще використовуєте звичайну стару бутанову запальничку? Настав час приєднатися до майбутнього і обзавестися запальничкою, що перезаряджається. Технології не стоять дома і спроби вдосконалити звичайні запальнички призвели до того, що вони просто застаріли. Адже з появою електронних екземплярів тепер можна забути про те, що існують газові або бензинові запальнички. До того ж вони набагато безпечніші, менш токсичні та довговічні.

Електронна запальничка – це як iPhone у світі смартфонів. Така ж технологічна, сучасна та проривна. Насправді є багато переваг використання електроімпульсної запальнички. На відміну від звичайного бутанових запальничок, електронні перезаряджаються. А ще вони повністю захищені від вітру та бризок. В інтернет-магазині ДуДа вам і не таке розкажуть про електронні запальнички. Гуру у сфері продажів курильних аксесуарів готові проконсультувати вас з нагальних питань та допомогти підібрати круту електрозапальничку.

Ще одна перевага електронної запальнички

Порівняно з класикою, у таких девайсах немає бутану, який дуже токсичний для людини. Так що це чудовий спосіб зменшити шкідливий вплив канцерогенів. Ці запальнички навіть корисні для довкілля. Адже їх можна використовувати до 300 разів без заряджання, а потім зарядити і знову використовувати.

У чому користь для довкілля? Жодних відходів, на відміну від звичайних одноразових запальничок.

Що ще треба знати?

Електричні запальнички можуть бути оснащені вбудованим ліхтариком або аналогічними функціями, що скорочує кількість гаджетів, які вам потрібно взяти з собою, наприклад, у похід. Звідси напрошується висновок, що за електроімпульсними запальничками майбутнє. Вони безпечніші, довговічніші, економічніші в довгостроковій перспективі, виробляють менше відходів і набагато точніше, ніж звичайні запальнички, що виробляють полум’я.

Враховуючи гладкий та витончений дизайн більшості запальничок, вони служать привабливим та естетичним кишеньковим аксесуаром. Вони також ідеально підходять для того, щоб справити хороше враження або подарувати.

Якщо ви плануєте подарувати електронну запальничку другові чи другій половинці, вивчіть запропонований асортимент. Ці запальнички дуже прості в обслуговуванні, їх досить просто почистити спиртом. Для покупки звертайтесь до інтернет-магазину ДуДа. Тут найбільший асортимент курильних аксесуарів на будь-який смак, а ще:

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