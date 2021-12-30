Завдяки ретельним дослідженням вчених нарешті встановлено, що одвічна боротьба між «небезпечними» антиперспірантами та «марними» дезодорантами закінчилася

Традиційний спір прихильників безпечного захисту та його надійнішого варіанту нарешті вирішено. Завдяки ретельним дослідженням вчених нарешті встановлено, що одвічна боротьба між «небезпечними» антиперспірантами та «марними» дезодорантами закінчилася. Завдяки старанням небайдужих ці два захисти об’єднала дружба.

Тож, попри холод за вікном, захист від поту не втрачає своє актуальності – всі необхідні косметичні засоби для надійного зменшення потовиділення можна купити в магазині Мейкап за посилання. https://makeup.com.ua/categorys/511221/.

Забудьте про солі алюмінію

В березні 2020 року Європейський науковий комітет з питань безпеки споживачів нарешті оголосив про остаточну безпеку солей алюмінію в косметичних засобах. Цьому передували п’ятирічні дослідження токсичного впливу цієї речовини. Вчені повністю включають всі ризики — від здатності викликати роздратування до канцерогенності, мутагенності та впливу на репродуктивну систему. Вітчизняні та закордонні косметологи одразу розповсюдили цю інформацію, щоб подолати наймасштабніший міф в історії особистої гігієни. Отже, доведено, що проникнення солей алюмінію в організм через шкіру мінімальне: всередину людини завдяки нанесенню дезодоранту або антиперспіранту потрапляє 0,00052% речовини.

Проте, страшилка існувала так довго, що виробники і досі змушені рахуватися зі страхами споживачів відносно хлориду і хлоргідрату алюмінію та їхньої здатності провокувати рак молочної залози або хворобу Альцгеймера. Тож, відомі бренди змушені коректувати склади власних препаратів та уникати попередніх помилок, щоб не втрачати обсягів продажів. Адже, за останні три роки, за даними деяких дослідницьких організацій, зокрема ї компанії Mintel, кількість любителів «натуральних» дезодорантів зросла на 7%. Для споживачів важливо, щоб в складі були присутні насамперед натуральні антибактеріальні екстракти: жимолості, верби, хвоща.

Боротьба із запахом: сучасні методи

Сьогодні для боротьби з неприємним запахом все частіше використовують галун – натуральний антибактеріальний засіб з багатовіковою історією. Він багатий на мінеральні солі калію, алюмінію та амонію, що відомі своїми антимікробними властивостями. Вони надійно усувають запахи, проте не блокують потові залози – тож, сьогодні галун вважається не зовсім типовим інгредієнтом антиперспірантів.

З бактеріями, які винні у появі неприємного запаху, добре справляються і антиперспіранти на основі кислот. За даними експертів, AHA- і BHA-кислоти добре очищують пори та підтримують оптимальний pH-баланс шкіри. Зазвичай в складі можна зустріти молочну, гліколеву, мандаринову кислоти разом із цинком, діоксидом кремнію та каоліном. Як знайти кращий засіб для себе? Експериментувати, пробувати різні формули, тим більше що в деяких магазинах існує безкоштовна доставка країною. Якщо ви страждаєте від вологих пахв незалежно від пори року, саме час подбати про те, щоб купити якісний антиперспірант. Тим більше переважна кількість підходять для постійного використання і безпечні для організму.