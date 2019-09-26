На Тернопільщині – понад 80% жителів краю уклали угоди із сімейними лікарями. Що стосується загальноукраїнських показників, то кількість декларацій сягнула 28 мільйонів.

Тернопільщина – серед лідерів у державі в напрямку реалізації медичної реформи. Жителі краю визначилися із сімейними лікарями, а медичні заклади готуються до прямих відносин з Національною службою здоров’я, – каже медичний директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Тернополя Надія Боднар.

«Понад 140 тисяч тернополян дорослого віку підписали угоди із сімейними лікарями. Щодо дітей, то більшість з них теж мають укладені угоди. Тернополяни можуть і далі укладати угоди, оскільки цей процес не зупинятиметься. Також є можливість змінювати сімейного лікаря при бажанні. Оптимальна кількість пацієнтів для сімейного лікаря – 1800. У нашому центрі близько третини лікарів вже набрали таку кількість пацієнтів. Можна стверджувати, що реформа медична дає результати. Зокрема, є позитивні тенденції в оплаті праці лікарів і покращення якості надання медичної допомоги».

Пацієнти у Тернополі вже користуються електронними чергами, що звільняє їх від потреби стояти під кабінетами. Невдовзі мають запровадити електронні картки, замість паперових. На черзі – впровадження другого етапу реформи, коли медичні заклади всіх рівнів перейдуть на нову модель фінансування Національною службою здоров’я.

Софія Романська