Цю жахливу історію, яка нещодавно трапилася у Збаражі, розповів депутат Збаразької міської ради Андрій Рудан.

На щастя, дитину лікарям вдалося врятувати, повідомляє Терен. Та постає питання – хто продав чи пригостив неповнолітнього алкоголем?

– Днями у відділення анестезіології та інтенсивної терапії Збаразької райлікарні з діагнозом «алкогольна кома» потрапила 11 річна дитина. 11-річна! Життя дитини медики врятували, слава Богу. Просто вдумайтесь – дитині лише 11 років, але ж хтось їй продав цей алкоголь, або хтось їй наливав, а ще ж хтось і пив разом із цією дитиною! Оці всі хтось – ви люди? На секундочку уявіть, що це ваша дитина! Уявіть, що цілком реально дитина могла не вийти з цієї коми! Ви ж просто потенційні вбивці!

Збаражчанин наголошує, що надалі уважно стежитиме за тим, аби в магазина та закладах громадського харчування дітям не продавали алкоголю. І закликає те саме робити інших. А у випадку, коли стаєте свідками такої ситуація – викликати поліцію і фіксувати порушення.

– В мене є син, є племінник і племінниця, в моїх друзів є діти, зрештою, чужих дітей не буває, тому давайте без образ: побачу, як продавець продає неповнолітнім алкоголь – зразу телефоную в поліцію і чекаю їх приїзду для оформлення протоколу. І закликаю всіх так робити. Тому, шановні продавці, прошу вас – не порушуйте законодавство і не продавайте алкоголь неповнолітнім! Я розумію, що дітям можуть допомогти купити алкоголь хтось з старших. Тому пам’ятайте, що купуючи дітям алкоголь, ви їх можете цим вбити, тож думайте. Історія з цією дитиною є далеко не єдиною. На жаль, – написав Андрій Рудан.