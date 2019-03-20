П’ять шкіл Тернопільської області увійшли до переліку навчальних закладів України, які візьмуть участь у проекті «Zero Waste School». Суть проекту в тому, щоб навчити учнів та вчителів сортувати відходи на рівні своєї школи, а потім передати отримані знання і досвід усій громаді.

До організаторів проекту надійшло більше тисячі анкет від шкіл, які виявили бажання стати його учасниками. Із них відібрали сто навчальних закладів в усіх регіонах України. На Тернопіллі переможцями конкурсу стали такі школи: Збаразька загальноосвітня школа I-III ступенів №1, Кременецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2, Лановецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2, Підволочиська загальноосвітня школа I-IIIступенів, Підволочиської селищної ради, Тернопільська спеціалізована школа I-III ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради.

У кожній школі, відповідно до умов проекту, сформували команду із директора, вчителя і трьох старшокласників. У квітні вони відвідають тренінг, на якому навчаться взаємодіяти всередині місцевих громад, складуть план реалізації власного проекту, дізнаються, як залучати фінансування для розвитку громад. Крім цього, познайомляться з відомими громадськими активістами, які розкажуть, як долати перешкоди, що траплятимуться на шляху. У травні-червні команди проведуть дводенний тренінг для школярів, батьків та шкільного персоналу, де навчать їх правильному сортуванню сміття.

Наступним етапом проекту стане організація у своєму населеному пункті дводенного заходу «Zero Waste Day». Першого дня проходитиме обмін ідеями з еко-активістами, спікерами з різних сфер з питань сталого розвитку громади. А наступного дня громада збереться, щоб разом прибрати своє місто або село. Після акції планують зважити зібрану вторинну сировини, щоб жителі наочно побачили позитивні зміни і зрозуміли, що вони можуть зробити, приєднавшись до ініціативи.

Ольга Трач

Фото із сайту організаторів проекту