У Тернополі автомобіль швидкої допомоги збив одинадцятирічного школяра. Хлопчик переходив дорогу на регульованому пішохідному переході.

Аварія трапилася 27 січня близько 17:45 на вулиці Князя Острозького. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, на момент аварії у швидкій перебувала пацієнтка. Спецтранспорт рухався з увімкненими проблисковими маячками, але без звукового сигналу.

Перед світлофором швидка намагалася об’їхати маршрутку, а в це момент з-за пасажирського транспортного засобу вийшов школяр. І як результат – хлопчик потрапив під колеса авто.

Стан дитини задовільний. У нього медики констатували перелом ноги, але після надання допомоги школяра відпустили додому. Подія внесена в ЄРДР згідно статті 286 ККУ.