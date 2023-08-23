Шість тисяч доларів, аби не відправили на передову: на хабарі спіймали тернопільського депутата і його спільника. ФОТО

Неправомірну вигоду зловмисники вимагали від військового за можливість і надалі проходити службу при обласному ТЦК, а не у зоні проведення бойових дій.

Під час отримання 6000 доларів США фігурантів затримали, повідомляють у поліції Тернопільщини.

Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки та управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР Нацполіції разом із колегами з Департаменту військової контррозвідки СБУ та слідчими поліції ГУНП у Тернопільській області встановили причетність командира взводу однієї з бригад ЗСУ, який також є депутатом однієї з територіальних громад, та його спільника до протиправних дій. Вони запропонували чоловіку, який проходить службу у роті охорони Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, вплинути на службових осіб військкомату, аби той продовжував нести службу при військкоматі у роті охорони та уникнув відрядження у район проведення активних бойових дій. Свої послуги ділки оцінили у 6000 доларів США.

Одразу після отримання неправомірної вигоди правоохоронці затримали старшого лейтенанта та його спільника, а гроші вилучили. Наразі їм оголошено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За корупційні оборудки чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони у Західному регіоні.