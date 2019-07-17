Партія Порошенка, щоб зберегтися витрачає величезні гроші на антирекламу, аби посіяти в суспільстві думку, що тільки вона з проукраїнських та проєвропейських сил може потрапити до парламенту.

І порошенківцям байдуже, що «Голос» Вакарчука за результатами більшості соцопитувань набирає не менше голосів ніж вони. Що «Сила і честь» Смєшка та «Українська стратегія Гройсмана», “Свобода” наближаються до прохідного бар’єру, а за деякими опитуваннями його вже долають. – Про це на своїй сторінці в Фейсбук пише політолог Петро Олещук.

«Для старих політиків важливо випалити все навколо, щоб позбутися конкурентів. Особливо якщо конкуренти не хочуть грати за старими правилами. Все це маскується під гаслом «Не втрать голос». Але хіба віддати свій голос за колишніх регіоналів, яких в списку Порошенка розбавили достойними людьми – це не означає його втратити? Але хіба віддати свій голос за тих, хто хоче, щоб проєвропейських сил в парламенті було менше, цинічно називаючи це все «європейською солідарністю» – це не означає втратити голос?», – пише далі Петро Олещук.

Він також попереджає, що така технологія може призводити до того, що якась частина проукраїнських, проєвропейських виборців, які не хочуть голосувати за старі політичні сили, можуть просто не прийти на дільниці. Що може бути розцінено, як підігрування медведчукам і мураєвим, і всім тим, хто не любить Україну. «Однак час старої, маніпулятивної і інтриганської політики, побудованої лише на страху минає, попит на нові – чесні і відповідальні підходи і позитивні стратегії є дуже високим. Тому випалити все навколо себе не вдасться, максимум – поплавити свої пластикові і нещирі гасла, обсмалити свій підробний пафос і старі міхи подвійних підходів», – впевнений політолог.