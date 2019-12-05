З початку 2020 року завершуються «канікули» для «євробляхерів». Відтак народні обранці готуються до розгляду нового законопроекту про розмитнення автівок на єврономерах.

Нардеп від партії “Слуга народу” Олексій Ковальов підготував проект закону, у якому пропонує спростити умови ввезення транспортних засобів на митну територію України, знизивши ставки акцизного податку. При цьому не враховуватиметься під час розмитнення і коефіцієнт віку.

«Найближчими днями буде розглядатися у Верховній Раді законопроект депутата Ковальова 2342 про розмитнення. Цей законопроект потребують мільйони українських родин, щоб нарешті вирішити гостре соціальне питання доступності придбання автомобілів та остаточно вирішити проблему єврономерів», – зазначає голова Тернопільської обласної організації «Автоєвросила» Ігор Красновський.

Отже, активісти «Автоєвросили» схвалюють проект закону про розмитнення євроблях. Але чи підтримають його народні обранці, дізнаємося, ймовірно, цього тижня.

Нагадаємо, на Тернопільщині нерозмитненими залишаються десятки тисяч автомобілів на європейській реєстрації. Упродовж пільгового періоду, який діяв минулого року, жителі області оформили близько п’яти тисяч «євроблях».

Софія Романська