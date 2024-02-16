Ще у серпні: стало відомо про загибель захисника з Тернополя Руслана Зозулі

Трагічна новина знову сколихнула Тернопільську громаду.

Віддав своє життя заради Перемоги на рідній українській землі Зозуля Руслан Леонідович.

Про важку втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Герой загинув ще 25 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Йому назавжди 40 років.

“Всією громадою щиро співчуваємо рідним та близьким воїна. Сили та витримки вам пережити цю страшну втрату. Вічна та світла пам’ять захиснику!”, – ідеться у зверненні міського голови Тернополя.