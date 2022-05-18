У Тернополі з понеділка запрацювало ще 5 дитсадків.

Про це повідомив на брифінгу голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Також почала працювати школа для дітей з особливими потребами. Навчання відбуваються у змішаній формі.

Для відвідування дитсадка батькам необхідно звернутися до керівника закладу, який відвідувала ваша дитина до початку війни. У садку треба написати інформовану заяву-згоду на відвідування закладу освіти вашою дитиною під час воєнного стану, а також додати довідку з місця роботи батьків.

Нагадаємо, раніше у місті відновили діяльність 12 дошкільних закладів.