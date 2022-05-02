Від сьогодні у Тернополі відновлюють роботу 12 дитячих садків

З 2 травня у Тернополі буде відновлено освітню діяльність в 12 чергових закладах дошкільної освіти.

Дитячі садки працюватимуть на кожному масиві, зокрема на масиві БАМ, Центр, Східний, Канада, Новий світ та Дружба у достатній кількості.

Чергові садки: 2, 3, 4, 5, 10, 20, 21, 23, 25, 33, 34, 38, ПШ 5.

Для відвідування чергового дитсадка батькам необхідно звернутися до керівника закладу, який відвідувала ваша дитина до початку війни. У садку треба написати інформовану заяву-згоду на відвідування закладу освіти вашою дитиною під час воєнного стану, а також додати довідку з місця роботи одного з батьків.

Зверніть увагу! Першочергово забезпечуються місцями діти, у яких батьки (мама і батько) працюючі. За наявності вільних місць зараховуються діти, у яких один з батьків працює.

Після заповнення цих документів завідувач особисто скерує батьків до найближчого чергового дитсадка, який відвідуватиме на час воєнного стану ваша дитина.