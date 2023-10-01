Ще двох Героїв втратила на війні Тернопільська громада

Жаль та смуток вкотре огорнули Тернопільську громаду.

В останні дні вересня стало відомо про загибель двох Захисників з нашого міста.

За свободу та незалежність України віддав життя захисник Тарас Юрійович Мазур. Його життя обірвалося 14 вересня у Херсонській області. Герою було 40 років.

25 вересня у бою за свободу на рідній землі загинув Герой Олег Васильович Кочан. Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання у Донецькій області. За два тижні бійцю мало б виповнитися 35 років.

Важку, трагічну звістку про загибель жителів громади повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героїв. Вічна і світла їм пам’ять…