1 листопада на засіданні виконавчого комітету міської ради прийнято рішення щодо надання житлових квартир тернопільським військовослужбовцям, які виконують бойові завдання з оборони нашої держави.

Відповідне рішення прийнято на звернення командира військової частини А3215 (44-ій окремій артилерійській бригаді імені Данила Апостола).

Зокрема, погоджено звернення командира військової частини А3215 щодо надання двох двокімнатних квартир та укладення відповідного договору, що пов’язаний з набуттям майнових прав на об’єкт нерухомості, на благодійній основі для захисників, що проходять військову службу у цій частині та виконують бойові завдання з оборони нашої держави.