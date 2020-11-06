За минулу добу на Тернопільщині зареєстровано чотири летальних випадки внаслідок COVID-19.
Померли 68-річний мешканець Чорткова, 59-річний чоловік та 72-річна жінка з Монастириськ, а також 72-річна жителька Бережан.
Загалом за добу підтверджено 218 випадків зараження вірусом COVID-19, повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (31 особа)
Бережанський район (12 осіб):
• м. Бережани – 9
• с. Куряни – 1
• с. Посухів – 1
• с. Квіткове – 1
Борщівський район (20 осіб):
• м. Борщів – 1
• смт Скала-Подільська – 5
• с. Бабинці – 1
• с. Іванків – 2
• с. Лосяч – 3
• с. Більче-Золоте – 1
• с. Шишківці – 2
• с. Пилипче – 4
• с. Боришківці – 1
Бучацький район (5 осіб):
• м. Бучач – 2
• смт Золотий Потік – 2
• с. Заривинці – 1
Гусятинський район (14 осіб):
• смт Гусятин – 1
• м. Копичинці – 6
• с. Котівка – 2
• с. Самолусківці – 1
• с. Личківці – 1
• с. Васильківці – 1
• с. Круголець – 1
• с. Яблунів – 1
Заліщицький район (11 осіб):
• м. Заліщики – 3
• смт Товсте – 1
• с. Іване-Золоте – 1
• с. Дорогичівка – 2
• с. Поділля – 2
• с. Добрівляни – 1
• с. Головчинці – 1
Збаразький район (5 осіб):
• м. Збараж – 3
• с. Шимківці – 1
• с. Залужжя – 1
Зборівський район (4 особи):
• м. Зборів – 1
• с. Гаї-Розтоцькі – 1
• с. Озерна – 1
• с. Загір’я – 1
Козівський район (4 особи):
• смт Козова – 2
• с. Яструбове – 1
• с. Теофіпілка – 1
Кременецький район (9 осіб):
• м. Кременець – 3
• м. Почаїв – 1
• с. Буки – 1
• с. Сапанів – 1
• с. Іква – 1
• с. Білокриниця – 1
• с. Дунаїв – 1
Лановецький район (9 осіб):
• м. Ланівці – 3
• с. Передмірка – 2
• с. Верещаки – 1
• с. Оришківці – 2
• с. Борщівка – 1
Монастириський район (17 особи):
• м. Монастириська – 7
• сел. Коропець – 1
• с. Коржова – 1
• с. Горішня Слобідка – 1
• с. Бертники – 1
• с. Світле – 1
• с. Добриводи – 1
• с. Підлісне – 1
• с. Горожанка – 1
• с. Високе – 1
• с. Завадівка – 1
Підволочиський район (11 осіб):
• смт Підволочиськ – 7
• с. Галущинці – 2
• с. Богданівка – 1
• с. Гнилички – 1
Підгаєцький район (5 осіб):
• м. Підгайці – 4
• с. Бронгалівка – 1
Теребовлянський район (18 осіб):
• м. Теребовля – 8
• с. Вербівці – 1
• с. Ілавче – 2
• с. Сороцьке – 1
• с. Іванівка – 2
• с. Лошнів – 2
• с. Острівець – 1
• с. Гайворонка – 1
Тернопільський район (15 осіб):
• с. Байківці – 3
• смт Велика Березовиця – 3
• с. Підгородне – 1
• с. Петриків – 1
• с. Біла – 1
• с. Чернелів-Руський – 1
• с. Малий Ходачків – 1
• с. Ступки – 1
• с. Соборне – 1
• с. Драганівка – 1
• с. Баворів – 1
Чортківський район (17 осіб):
• м. Чортків – 9
• с. Росохач – 1
• с. Джурин – 1
• с. Горішня Вигнанка – 4
• смт Заводське – 1
• с. Косів – 1
Шумський район (11 осіб):
• м. Шумськ – 2
• смт Залісці – 2
• с. Вовківці – 3
• с. Великі Дедеркали – 2
• с. Малі Дедеркали – 1
• с. Онишківці – 1
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