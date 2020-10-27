Через спресований формат єврокубків командам тепер доводиться зустрічатися щотижня.

Не встиг “Шахтар” натішитися історичною перемогою в Мадриді над “Реалом”, як уже сьогодні доведеться приймати на НСК “Олімпійський” у Києві міланський “Інтер”. Позитивні передумови: ота сама перемога над “Реалом”, яка мала б вселити у гравців впевненість. Плюс – жадоба помсти за поразку 0:5 в серпневому півфіналі Ліги Європи. Негативні передумови: нестабільність гри “гірників”, змушених розриватися на кілька фронтів, що дається взнаки (після перемоги в Мадриді – нічия з “Ворсклою” у Києві). Крім цього, “Інтер”, напевно зробить висновки з “шапкозакидацької” безтурботності футболістів “Реала”в матчі тижневої давнини у Мадриді й навряд чи дозволить підопічним Л.Каштру так безперешкодно розгулювати в своїх оборонних редутах – таке взагалі невластиве італійським грандам. Чи не головною проблемою для футболістів “Шахтаря” буде нейтралізація грізного атакувального тандему “nerazzurri” (чорно-синіх), який включає надпотужного Ромелу Лукаку і швидкого, технічного, з гострим гольовим чуттям Лаутаро Мартінеса. Ця пара здатна вирішити долю будь-якого матчу самотужки, а тими більше, коли цьому сприяють інші виконавці найвищої кваліфікації: Д’Амброзіо, Брозовіч, Перішич, Барелла, Еріксен… Словом, “Шахтареві” сьогодні доведеться дуже нелегко. Втім, настрої тернопільських шанувальників футболу, мабуть, під впливом сенсаційного результату тижневої давнини у Мадриді, не є тотально капітулянтськими. Ось їхні прогнози на матч “Шахтар” – “Інтер”:

Михайло Зубик, журналіст – 2:1

Оксана, викладачка музики – 1:1

Микола Рудик, експедитор – 1:2

Володимир Чайковський, освітянин – 2:1

Джерон, студент з Кенії – 0:2

Сергій Гурецький, підприємець – 1:0

Ризикну дати й свій прогноз:

Ігор Дуда, журналіст – 0:1