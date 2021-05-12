Вісімдесятитрирічний пенсіонер став жертвою двох невідомих жінок. Вони, розповідає потерпілий, прийшли до нього додому і представилися працівниками газової служби.

Жінки запевнили чоловіка, що незабаром йому поміняють газове обладнання, а після цього, шляхом обману, невідомі побачили, де старенький зберігає гроші. Коли одна відволікла дідуся, інша викрала усі заощадження.

Зникнення трьох тисяч гривень потерпілий виявив, коли зібрався йти оплачувати комунальні платежі. Про це він одразу повідомив на лінію “102”.

Камера відеоспостереження, встановлена на будинку, зафіксувала ймовірних підозрюваних. Якщо ви впізнали даних осіб або знаєте про їхнє місцеперебування, телефонуйте за номерами: 27-11-70; 096 657 82 04 або на лінію “102″. Анонімність гарантується.