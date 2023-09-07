На овочевому ринку Тернополя люди купляють овочі на консервацію.

Покупці розповіли кореспондентам Суспільного, що ціни на овочі в порівнянні з початком сезону, знизилися.

Помідори тут продають по 10-20 гривень за кілограм, огірки — по 20-30 гривень, кабачки — від 15 гривень, а кілограм перців вартує від 30 до 40 гривень.

Свою продукцію продає Тетяна Штокалюк. Жінка каже, овочі привезла із Заліщиків.

“Тепер йде гарний торг, тому що люди беруть і помідори, і баклажани, і огірки на закрутки та засолювання. Помідори продаю від 10 гривень. Огірки по 12 гривень, а сьогодні — 18 гривень. Баклажани, коли 15 гривень, а коли 12 гривень, все залежить від того, як йде торг. На закрутку люди беруть по 20 кілограмів овочів. Ціна цього року на продукцію на половину нижча порівняно з минулим роком”, — каже продавчиня Тетяна Штокалюк.

Тернополянка Лідія Кучер говорить, помідори на ринку купує часто.

“Нормальні ціни цього року на закрутку помідорів. Бо минулого року було дорожче, а цього року для консервації добре”.

Також прийшов по овочі тернополянин Павло Горохольський.

“Брав баклажани по 15 гривень, перці по 35 гривень. Поки не на закрутки”, — розповідає покупець.

На ринку ми зустріли й Світлану Гладь.

“Я вже закривала помідори та огірки. Ціни нормальні, мусимо змиритися з тим, що є, бо то є людська праця”, — каже жінка.