Серпень принесе на Тернопільщину ще більш спекотну погоду

Більш спекотну погоду принесе серпень на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, у краї стовпчики термометрів підвищуватимуться до 30 градусів тепла.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 1 серпня на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями, обійдеться без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер південно – західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 12 – 17°, вдень 25 – 30°.

«1-го серпня в Україні – хороше синоптичне літо. Дощі з грозами тинятимуться на серпневій презентації-фуршеті від півночі до півдня, від центру до сходу, у західних областях обійдеться без опадів. Через насичене зараз вологою повітря навіть без спеки важкувато часом. Тиждень обіцяє повернення спеки», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, спекотна погода домінуватиме цього тижня на Тернопільщині. Втім, подекуди прохолоди додаватимуть дощі та грози.