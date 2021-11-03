Поліцейські відкрили кримінальні провадження щодо мешканців Тернополя, які неодноразово вчиняли протиправні дії в місцевих крамницях. За скоєне їм доведеться відповісти перед законом.

Одна з підозрюваних – тернополянка 1997 року народження. Зловмисниця навідувалася до одного магазину тричі. З торгових стелажів дівчина крала невеликий товар, який непомітно проносила повз каси.

За аналогічною схемою діяли ще троє крадіїв. Жителі міста 1974, 1976, 1976 років народження діяли по-різну. В минулому вони вже притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

Відомості про події працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає позбавлення волі строком до п’яти років. Міру покарання зловмисникам обере суд.