Наше місто передало бійцям три квадрокоптери DJI Mavic 3 Pro та дві виносних антени Avenge.

13 грудня з Тернополя для військовослужбовців спеціального підрозділу Збройних сил України, які працюють з безпілотними літальними апаратами, передали три квадрокоптери DJI Mavic 3 Pro та дві виносних антени для підсилення сигналу Avenge. Також з цим спецпідрозділом був підписаний Меморандум про співпрацю.

Дрони для спеців

Розвідувальне обладнання та спецтехніку загальною вартістю 478 438 грн Тернопільська міська рада закупила та передала на звернення від командира військової частини.

«Продовжуємо допомагати нашим Збройним силам України. Окрім допомоги тим підрозділам, які створені на базі Тернополя та де служать тернополяни, сьогодні передали обладнанням бійцям спецпідрозділу спеціального підрозділу Збройних сил України, які працюють з безпілотними літальними апаратами. Герої отримали три квадрокоптери DJI Mavic 3 Pro та дві виносних антени для підсилення сигналу Avenge», – зазначив міський голова Сергій Надал.

Меморандум про співпрацю

Також із цим спецпідрозділом ЗСУ міська рада підписали Меморандум про співпрацю.

«Також із цим підрозділом підписали Меморандум про співпрацю, яким беремо на себе зобов’язання надавати допомогу та підтримку захисникам. Величезна вдячність військовим за подяку для нашої громади. І звичайно низький уклін вам за службу та героїзм. Слава вам! Слава Україні! Разом до Перемоги!», – повідомив Сергій Надал.

Нагадаємо

Нещодавно міська рада підписала договір із постачальником на придбання 1500 FPV дронів на суму 18 мільйонів гривень. Це не просто дрони. Це збережені життя наших Захисників. І такі закупівлі будуть продовжувати.