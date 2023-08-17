Сергій Надал: “Пантеон Героїв Тернополя – це наша історична пам’ять, без неї не буде української нації”

У Тернополі побудують «Пантеон Героїв Тернополя»

У Тернополі побудують «Пантеон Героїв Тернополя». Триває війна і, на превеликий жаль, наші Герої виборюють волю для України ціною свого життя. Наш обов’язок – допомагати тим, хто зараз на фронті. Але також наша громада має облагородити і облаштувати могили Героїв, які стали Небесним військом. Найголовніше, що проект «Пантеону Героїв Тернополя» підтримали рідні загиблих воїнів. Ці матері, дружини, діти – щодня на могилах своїх рідних. «Пантеон Героїв Тернополя» буде гідним місцем для вшанування пам’яті наших захисників.

«Пантеон Героїв» – ініціатива батьків та дружин загиблих Героїв

Положення про «Пантеон героїв Тернополя» затвердили на черговому засіданні виконавчого комітету. Облаштують його у Тернополі на Микулинецькому кладовищі. Там будуть поховання загиблих Героів, які захищали Незалежність України, Суверенітет та територіальну цілісність нашої Держави, не зрадивши присяги на вірність Українському народу.

«Впродовж півроку ми зустрічалися з родинами загиблих захисників та обговорювали, яким має бути Пантеон Героїв Тернополя. Це буде не просто кладовище, а урочисте місце вшанування, комплекс поховань, в тому числі з тими, які були здійсненні з 2014 року. При проектуванні ми врахували думки та побажання щодо зовнішнього вигляду та окремих елементів пантеону, які надавали родичі загиблих. Він буде витриманий в єдиному стилі, з алеями, з однаковими пам’ятниками з одного матеріалу. На це на сесії виділили відповідні кошти, і зараз відбувається процедура закупівлі матеріалів. Пантеон Героїв – це наша історична пам’ять, без неї нації не буває. Хочемо бути – маємо пам’ятати і вшановувати», – розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.

Яким буде «Пантеон Героїв»

Проєкт «Пантеон Героїв» розробили авторитетні у громаді архітектори. Зокрема до розробки проєкту була залучена відома тернопільська волонтерка, графічний дизайнер Дарця Веретюк.

«Ми вивчили досвід меморіалів західних країн. Консультувалися з нашими військовими, з капеланами, з священиками. Використавши всі ці напрацювання, було вирішено створювати «Пантеон Героїв» з уніфікованими могилами. Це загальносвітова практика військових цвинтарів», – пояснила Дарця Веретюк.

Відповідно до прийнятого Положення, кожна намогильна споруда складатиметься із пам’ятника, постаменту та намогильної плити. Пам’ятник буде у формі мальтійського хреста, інші елементи намогильної споруди прямокутної форми виготовлені з природного каменю, завтовшки не менш як 30 сантиметрів. На лицьовій поверхні пам’ятника карбується портрет загиблого виготовлений з фото-скла чорно-білих кольорів, дата його народження і смерті, прізвище, власне ім’я, по батькові, військове звання, а також за бажанням можуть карбуватися нагороди.

Витрати на «Пантеон Героїв»

Витрати на почесне поховання загиблих осіб на території «Пантеону героїв Тернополя» та витрати на виготовлення і встановлення намогильної споруди, здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до закону або за рахунок коштів комунального підприємства «Ритуальна служба».

Про своє ставлення до будівництва та фінансування Пантеону Героїв розповіла мати загиблого Героя Жанна Балдюк.

«Ми всі, хто втратив сина, батька, чоловіка, за те, щоб був Пантеон Героїв. Я не чула, щоб хтось був проти. Критичні коментарі дають тільки ті, хто зараз перебувають за кордоном. Я б порадила їм прибути в Україну. На передовій завжди є вакансії. Я втратила сина, який був не одружений. В мене більше нікого не залишилося. Люди можуть говорити все, що хочуть. Що йде війна, що виділили кошти. Хай вони всі знають – кошти виділили для тих бійців, хто це заслужив. Заслужив своїм життям», – переконана мати загиблого Героя.

Необхідні роботи з облаштування Пантеону Героїв розпочнуть цього року.