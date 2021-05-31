За останню добу медики “швидкої” тричі виїжджали на місця ДТП.

Так, 30 травня о 8.41 районна бригада швидкої виїжджала у с. Теофіпілка Козівського району, на місце ДТП. Унаслідок зіткнення двох авто постраждали двоє пацієнток. 40-річна жінка отримала численні політравми: закриту черепно-мозкову травму, тупу травму грудної клітки, перелом ребер, тупу травму живота; 26-річна жінка отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, підшкірну гематому лобної ділянки голови. Обох потерпілих, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано у Козівську райлікарню.

О 22.51 районна бригада швидкої виїжджала у м. Теребовлю, на місце ДТП. За словами свідків аварії, авто «Рено», у перекинутому стані, знаходилось на узбіччі дороги. Обставини цього ДТП наразі з’ясовують працівники поліції. Унаслідок перекидання автівки травмувалися троє неповнолітніх дівчат: 16-річна пацієнтка отримала політравми; 8-річна пацієнтка – забій поперекового відділу хребта, 17-річна пацієнтка – тупу травму носа з носовою кровотечею. Усіх потерпілих, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано у Теребовлянську райлікарню.

О 21.51 дві бригади швидкої виїжджали на вул. Микулинецьку в Тернополі, на місце ДТП. Унаслідок зіткнення двох автівок травмувалися двоє пацієнтів. 28-річний пацієнт отримав відкритий перелом лівого стегна й після наданої медичної допомоги був шпиталізований у лікарню швидкої допомоги; 27-річний пацієнт отримав політравми: закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закритий перелом кісток тазу, вивих правого кульшового суглоба та проникаючу рану підщелепної ділянки. Після наданої меддопомоги був шпиталізований в університетську лікарню.

Про це повідомив генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.

Фото Тернополян