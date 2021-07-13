Сьогодні вночі на Тернопільщину доправлять тіло Володимира Яськіва, котрий загинув від кулі снайпера

З 12 по 16 липня у Великобірківській ОТГ оголосили дні жалоби. Відповідне розпорядження сільського голови Любомира Ковча оприлюднили на сайті громади.

Таким чином вшанують пам’ять вбитого на Сході земляка Володимира Яськіва. Як ми повідомляли раніше, він був смертельно поранений ворожим снайпером 9 липня. Його тіло привезуть у село сьогодні вночі, повідомляють Т1 Новини.

Як зазначають на офіційній фейсбук-сторінці ОТГ, прощання із загиблим Воїном Володимиром Яськів відбудеться завтра, 14 липня 2021 року. О 10.00 год чин похорону в церкві св. вмч. Параскевії П’ятниці, а об 11.00 год прощання із загиблим, біля пам’ятника Т. Шевченку в центральній частині смт Великі Бірки, опісля тіло померлого повезуть на цвинтар для поховання.

Крім того, згідно з розпорядженням сільського голови, у громаді відмінили усі розважально-концертні заходи, заборонили звучання розважальної музики у закладах торгівлі та ресторанних послуг. Також на знак скорботи спустили державні прапори з чорною стрічкою.