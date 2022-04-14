У четвер, 14 квітня, розпочинається навігаційний сезон теплоходів на Тернопільському ставі.

При сприятливих погодних умовах, першим на водне плесо Тернополя вийде теплохід «Капітан Т.Г. Парій», а упродовж наступних тижнів розпочне роботу ще один теплохід – «Герой Танцоров».

Вартість півгодинної прогулянки озером складає 25 грн, для дітей від 6 до 12 років включно – 10 грн, для малечі до 6 років включно – поїздки безкоштовні.

“Запрошуємо тернополян та гостей міста разом із сім’ями приємно провести дозвілля”, – зазначають у міській раді.