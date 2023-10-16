Сьогодні на Тернопільщині попрощаються з бійцем, котрий загинув ще у травні. ФОТО

Після довгих п’яти місяців до рідного дому – в село Постолівка – повернувся полеглий Герой Петро Галасіс.

Відважному захиснику, який загинув у Чернігівській області ще 13 травня цього року внаслідок ворожих обстрілів, назавжди залишиться 36 років.

Гусятинська громада зустрічала бійця зі сльозами та смутком. Жителі на колінах живим коридором з приспущеними прапорами та квітами віддавали шану нашому Герою. Кортеж із тілом загиблого воїна востаннє проїхав центральною вулицею рідного села. Священник відслужив панахиду та спільно із присутніми помолився за упокій душі воїна.

У пам’яті всіх, хто знав Героя, Петро залишиться щирим, відважним, життєрадісним, товариським.

Чин похорону відбудеться сьогодні, в понеділок, о 12-й годині.

15-16 жовтня в Гусятинській громаді оголошено днями жалоби.