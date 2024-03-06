Сьогодні на Тернопільщині попрощаються із захисником Ігорем Зориком

Сьогодні на Тернопільщині попрощаються із Захисником Ігорем Зориком. Чоловік проживав у селі Мужилів Підгаєцької громади. В останній день березня йому мало б виповнитися 46 років.

Ігор Зорик захищав Батьківщину з 2015 року. На другий день повномасштабного вторгнення пішов на фронт. Запорізький, Донецький напрямки… Гуляйполе, Авдіївка…

“Ігор був добрим та відповідальним. На нього можна було покластися у будь-яких випадках і справах”, – згадує старший брат Зеновій.

Вчора, 5 березня, Захисник навіки повернувся до рідного дому. Громада Підгаєччини зустріла Воїна навколішки із прапорами. Сьогодні о 12-й годині бійця проведуть в останню земну дорогу.

5 і 6 березня на території Підгаєцької громади оголошено днями жалоби.

Щирі співчуття рідним і близьким Захисника. Вічна пам’ять…