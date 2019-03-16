Через станцію Тернопіль сьогодні, 16 березня, не курсуватимуть чотири приміські поїзди.

Про зміни в розкладі їх руху повідомили у Львівській залізниці, передають Тернополяни.

У цю суботу не буде ходу потягів: № 6244 «Тернопіль-Пас. – Ланівці», № 6273 «Тернопіль-Пас. – Іване-Пусте», № 6241 «Ланівці – Тернопіль-Пас.», № 6276 «Іване-Пусте – Тернопіль-Пас.».

А в неділю, 17 березня, не курсуватимуть поїзди № 6251 «Тернопіль-Пас. – Ходорів», № 6279 «Тернопіль-Пас. – Іване-Пусте», № 6272 «Іване-Пусте – Тернопіль-Пас.» та № 6254 «Ходорів – Тернопіль-Пас.».