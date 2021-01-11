Розваги обмежать: як працюватиме зимове містечко у центрі Тернополя

З 11 січня Файне Зимове Містечко продовжить роботу в умовах локдауну. Щоправда, розваги для жителів і гостей міста дещо обмежать.

Про це на власній сторінці у Фейсбуці повідомив підприємець Тарас Ковальчук.

“Друзі, з 11 січня Файне Зимове Містечко 2021 продовжить роботу.

Доступними для відвідувачів залишаться локації, що безпосередньо належать до різдвяних свят. Згідно з постановою Кабміну №1236 від 9.12.20 та пунктом 12 протоколу №74 засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 05.01.2021 року, їхня діяльність є виключенням та дозволяється за умови відсутності концертів та ярмарків.

Так, продовжують функціонувати:

Ковзанка;

Вуличні атракціони;

З 11 по 24 січня (включно) будуть тимчасово припинені розважальні заходи – змагання, концерти.

Біля кожної локації просто неба буде нанесена розмітка, що дозволять дотримуватися безпечної дистанції, а на усіх точках контакту (каса, зона видачі) встановлені санітайзери.

Дуже просимо Вас надягати маску, тримати дистанцію не менше 1,5 метрів та дезінфікувати руки. Відвідувачі без масок не обслуговуватимуться.

Бажаю веселих свят! Дякую ВДНХ та Зимовій Країні за досвід та роз’яснення постанови і карантинних обмежень”, – йдеться у повідомленні.