Перелік працівників, які підлягають обов’язковій вакцинації від COVID-19, розширено.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. У разі відсутності щеплення людей відсторонюватимуть від роботи.

“Відтепер обов’язкові щеплення повинні мати працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів; місцевих територіальних адміністрацій та їх структурних підрозділів; органів місцевого самоврядування; закладів вищої післядипломної, фахової передвищої професійної, загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ, незалежно від типу та форми власності; закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності; комунальних підприємств установ та організацій. Відповідальність за вакцинацію працівників покладено на керівників установ та організацій”.

Додамо, Міністерство охорони здоров’я дозволило бустерне щеплення від COVID-19 для всіх охочих від 18-ти років. Для бустерної дози перевагу надаватимуть вакцинам Moderna або Comirnaty, незалежно від того, яким препаратом була щеплена людина. Загалом з початку вакцинації на Тернопільщині імунізували понад 680 тис. осіб. З початку січня темпи щеплення у краї дещо підвищилися.