Розпочався суд у справі Олега Струня, котрий 15 років тому збив на смерть двох дівчат. Онлайн-трансляція

Сьогодні, 21 вересня, у Тернопільському міськрайонному відбувається засідання у справі Олега Струня, який 15 років тому збив насмерть двох дівчат.

Тоді чоловік втік до Росії та уникнув покарання. Та опісля довгих років переховування повернувся до Тернополя та здався поліції.

Суд розглядає питання щодо продовження чи припинення тримання під вартою обвинуваченого Олега Струня, строк якого спливає 25 вересня. Переглянути відео ви можете також на сторінці “Файного міста” у Фейсбук.

Рідні загиблих побоюються, що обвинувачений може і цього разу уникнути відповідальності за скоєне, посилаючись на термін давності. Аби цього не трапилося, підтримати сім’ї загиблих дівчат до суду прийшли їхні друзі, колеги, тернополяни. Вони вимагають для винуватця ДТП найсуворішого покарання.