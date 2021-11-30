Розкрили моторошне вбивство, яке було скоєне на Тернопільщині ще на початку листопада

Повідомили про підозру у вбивстві з необережності особі, через дії якої загинув мешканець Почаєва.

Під процесуальним керівництвом Кременецької окружної прокуратури киянину заочно повідомили про підозру у вбивстві з необережності, скоєному на початку листопада 2021 року у м. Почаїв (ч. 1 ст. 119 КК України). Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За версією слідства, близько 23 год 2 листопада 2021 року у киянина, що на той час тимчасово мешкав у Почаєві, виник конфлікт із двома місцевими жителями. Суперечка відбулась на території парку ім. Б. Хмельницького. Чоловік умисно вдарив кулаком в обличчя одному із учасників з’ясування стосунків, котрий від удару упав на бруківку, отримавши травму голови. Потерпілий невдовзі помер у парку, а його кривдник утік з місця вчинення злочину.

За висновками судово-медичної експертизи, смерть потерпілого настала в результаті закритої черепно-мозкової травми з переломом кісток черепа.

Наразі тривають заходи щодо встановлення місця перебування і затримання підозрюваного у злочині, котрий виїхав з Почаєва після вищезгаданих подій.

Розслідування здійснюють слідчі поліції.