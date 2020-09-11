Встановили особу підозрюваного у вчиненні розбою та вийшли на його слід співробітники обласного управління карного розшуку. Зловмисник побив 58-річного тернополянина та відібрав у нього барсетку.

Непритомного потерпілого виявив сусід і викликав медиків та поліцію. Допоки лікарі надавали допомогу тернополянину, правоохоронці працювали на місці події: проводили першочергові оперативні заходи, розшукували свідків та очевидців, вилучили та обробляли відео з камер спостереження.

В ході комплексної роботи та спілкування з потерпілим оперативники встановили обставини кримінального правопорушення. З’ясувалося, на тернополянина напав невідомий пізно ввечері в під’їзді його будинку. Вдарив, відібрав барсетку, в якій були гроші та мобільний телефон.

Згідно з висновками судово-медичної експертизи, потерпілий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Оперативники розшукали нападника. Ним виявився 50-річний тернополянин. Він вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців – був судимий за майнові злочини.

Слідчі оголосили тернополянину підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 187 ККУ – розбій. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.