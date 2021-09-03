Психотропні речовини амфетамін та PVP через месенджер реалізовували в Тернополі троє жителів краю. Двоє зловмисників діяли спільно, один – самостійно.

Впродовж доби правоохоронцям вдалося задокументувати всіх зловмисників. Під час затримання у підозрюваних 1993 та 1997 років народження виявили 33 пакети з психотропною речовиною PVP. Вже під час проведення обшуку по місцю проживання затриманих, поліцейські вилучили ваги, зіп-пакети, записи, та ще чималу кількість заборонених речовин. Загальна сума вилученого – майже 70 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що один з зловмисників вже притягувався до кримінальної відповідальності. Він та його спільник отримували товар через службу достатки на фейкові імена. Впродовж доби їм вдавалося здійснювати близько 150 закладок. Оплату за товар вони отримували на електронні гаманці.

Ще одного закладчика оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області спільного із військовослужбовцями Нацгвардії впіймали в одному із парків міста.

Під час проведення поверхневої перевірки у нього виявили 16 закладок з марихуаною, 15 пакунків з амфетаміном, 14 закладок з психотропною речовиною PVP, 1- ЛСД та 5 – МДМА. Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що 27-річний тернополянин протягом дня розміщував в спеціальних сховках близько 100 закладок. Покупці забирали наркотики після оплати онлайн.

Наразі всіх трьох закладчиків затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі оголосили їм підозри за частиною 2 статті 307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).