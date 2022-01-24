Минулих вихідних рятувальники двічі визволяли автомобілі екстреної медичної допомоги та “Укрпошти” зі снігового замету.

Так, 21 січня о 18:00 у селі Іванчани Збаразької територіальної громади черговий караул пожежно-рятувальної частини відбуксирував зі снігового перемету на дорогу автомобіль «CITROEN BERLINGO», що перевозив працівників «Укрпошти». На момент буксирування в автомобілі знаходились дві особи та поштовий вантаж.

23 січня після опівночі у селі Кривчики Вишнівецької територіальної громади Кременецького району рятувальники витягли із замету карету екстреної медичної допомоги, що прямувала на виклик.

Крім того, як ми повідомляли, рятувальники спільно з правоохоронцями і медиками винесли з лісу чоловіка, котрий потребував медичної допомоги.