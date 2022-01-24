Винесли з лісу на ношах: на Тернопільщині рятували чоловіка, котрий потребував медичної допомоги

Інцидент стався 23 січня увечері поблизу села Зарубинці Збаразької територіальної громади.

Рятувальники спільно з правоохоронцями і медиками доправили до автомобіля швидкої допомоги хворого чоловіка. Його довелося нести через ліс на ношах.

“Черговим караулом 4-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління спільно з працівникам швидкої допомоги та поліції здійснено транспортування (рятування) на ношах із лісового масиву до автомобіля екстреної медичної допомоги місцевого громадянина, 1956 року народження, що потребував медичної допомоги. В подальшому громадянина доставлено до КНП “Збаразька міська лікарня”. Також проведено буксирування автомобіля «швидкої» з польової дороги на дорогу з твердим покриттям”, – повідомили в управлінні ДСНС.

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