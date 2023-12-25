Упродовж минулих вихідних надзвичайники Тернопільщини 8 разів залучались до ліквідації наслідків надзвичайних подій, пожеж, надання допомоги та проведення інших невідкладних робіт.

Зокрема, ліквідували 3 пожежі в житловому секторі, які виникли в м. Тернопіль та м. Збараж. Під час гасіння врятовано 3 будівлі. Причини загорянь встановлюються.

Також, в м. Почаїв співробітники ДСНС врятували 84-річного чоловіка, що впав у підвал власної господарської будівлі, зламав ногу та не міг самостійно вибратися. Потерпілого передали працівникам екстреної медичної допомоги. А в Тернополі підрозділи Служби порятунку тричі надавали допомогу працівникам екстреної медичної допомоги в транспортуванні до карети швидкої, людей які потребували невідкладного медичного втручання.

Крім того, на території Золотниківської територіальної громади Тернопільського району піротехнічним розрахунком ДСНС виявлений та знешкоджений 1 вибухонебезпечний предмет.