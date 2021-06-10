Результати перевірки: стало відомо, чи можна купатися у тернопільському ставі

Оприлюднили результати перевірки води в місцях відпочинку тернополян.

Перед початком «Купального сезону – 2021» в Тернополі спеціалісти Тернопільського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області спільно з фахівцями Тернопільської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів відбірали взірці води в місцях рекреації Тернопільського ставу, а саме: район пляжів «Циганка» та «Дальний». Дослідили воду і з відкритого басейну клубу оздоровчого зимового плавання «Нептун», пише Терміново.

За результатами мікробіологічних та фізико – хімічних досліджень (експертні висновки від 07.06.2021р.), вказані взірці води відповідають санітарно – гігієнічним вимогам. Патогенних мікроорганізмів у воді ставу не виявлено.

Спеціалісти Держпродспоживслужби рекомендують дотримуватись правил особистої безпеки при купанні в ставі, а саме: не допускати потрапляння води на слизові оболонки рота, очей та носа; уникати травм; після купання приймати душ; не заходити в воду при наявності порізів та подряпин.