Під наглядом медиків та цілодобовою охороною в лікарні Тернополя перебуває Андрій та Оксана Крисоваті, які постраждали від вибухової хвилі, що трапилась на подвір’ї ректора ТНЕУ вранці 4 вересня. Їхній стан стабільно важкий.

Подробить того, який діагноз у потерпілих лікарі не розголошують. Однак наголошують – травми серйозні, пишуть Тернополяни.

Зокрема, в результаті спрацювання вибухівки ректор отримав травматичну ампутацію лівої кисті. Його вже прооперували. Крім того, у нього вибухова травма, осколкові поранення тіла.

Щодо дружини Андрія Крисоватого, то відомо, що у неї вибухова політравма та численні осколкові поранення тіла. За інформацією рідних, сильно постраждали очі — одне око медики не змогли врятувати, за повноцінне функціонування іншого ще борються.

Нагадаємо, невідомий предмет вибухнув над ранок біля воріт приватного будинку сім’ї Крисоватих у Петриках 4 вересня. Поряд із вибухівкою знайшли від руки написану записку, у якій на латині писало : «Пам’ятай про смерть». Сусіди кажуть, що дружина просила пана Андрія не підходити до пакунку, передчувала те, що всередині — небезпека, однак ректор не чув її слів і пристрій здетонував, завдавши обом важких тілесних ушкоджень. Серед версій замаху, які розглядають поліцейські – професійна діяльність та бізнесові інтереси.