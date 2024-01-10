За словами голови громади спеціальний газон під снігом повністю знищено.

У Великогаївській громаді, яка розташована неподалік Тернополя, невідомі водії влаштували ралі на футбольному полі. Хоча спеціальний газон був вкритий снігом, але це не вберегло його від частково знищення, повідомляє ZAXID.NET. Це футбольне поле постійно використовувалося для проведення професійних та аматорських змагань з футболу. Про знищене футбольне поле повідомив 9 січня голова громади Олег Кохман.

Знищили футбольне поле на стадіоні в селі Великі Гаї вночі з 8 на 9 січня. На засніженому майданчику залишилося чимало слідів від автомобільних шин. Голова Великогаївської громади Олег Кохман в коментарі ZAXID.NET зазначив, що газон частково знищений і його навесні доведеться відновлювати. Також керівник зазначив, сподівається, що вандали самостійно зізнаються в скоєному. Також водії, які влаштували ралі на футбольному полі, візьмуть на себе витрати на відновлення футбольного газону.

«Умисно нищити громадське місце – безвідповідально і ганебно! Закликаю винуватців добровільно признатися за вчинений вандалізм. В іншому випадку, коли у справі розбереться поліція, винуватий відновлюватиме покриття власним коштом та буде притягнений до кримінальної відповідальності згідно із законодавством», – зазначив голова громади Олег Кохман.

Камери відеоспостереження на спортивному комплексі відсутні, тому встановити самостійно, хто саме причетний до вандалізму – наразі проблематично. Також зараз з1ясовують, чи один автомобіль ганяв по полі, чи їх було декілька. За повідомленням голови громади про вандалізм на футбольному полі правоохоронці проводять перевірку. Після її результатів поліцейські вирішуватимуть питання про внесення цього факту в ЄРДР за ст. 194 КК України (Умисне пошкодження майна). Правопорушникам загрожує штраф або ж обмеження волі на термін до 3 років, або ж позбавлення волі на той самий термін.