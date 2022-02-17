У цей день кільканадцять років тому у містечку Тальне на Черкащині народилася дівчинка Оксанка. Підлітком (за її ж версією) сприймалася як ребеліан-ґьорл (такий собі «марктвенівський» Том Соєр чи «нестайківський» Колька Колючко). А зараз характеризує себе такими визначеннями: Crazy-крейзі. Довіра. Баланс.

Так, це одна із 25-ти найкращих письменників України (за версією журналу Focus у 2019), лауреатка багатьох літературних конкурсів, перекладачка, докторка наук у галузі освіти – Оксана Лущевська.

Її твори для малюків і підлітків насправді цікавезні, захоплюють із першої сторінки. Вона «створює персонажів достовірними, щоб читачі ідентифікувалися з ними, вдихали і видихали, плакали та сміялися разом з ними». Вона пише чесно, бо «діти-читачі відразу розпізнають фейк і фальш».

У авторки – біля пів сотні добрих книг для дітей з розкішними ілюстраціями від креативних художниць, що створюють настрій і допомагають полюбити оповідання чи повісті пані Оксани.

Колектив Тернопільської обласної бібліотеки для дітей щиро вітає Оксану Лущевську з Днем народження!

Хай здійснюються усі мрії і сподівання, буде міцним здоров’я, мирне небо над головою!

Бажаємо чудового настрою, постійного щастя, яскравого світу навколо та безліч можливостей для успіху в ньому!

З великою приємністю ми створили методико-бібліографічний матеріал «Оксана Лущевська: «Від дітей можна багато навчитися». Пропонуємо переглянути.

https://odb.te.ua/librarian/oksana-lushhevska-vid-ditej-mozhna-bagato-navchytysya/

Марія Колопенюк, провідна бібліографиня Тернопільської обласної бібліотеки для дітей