У Стокгольмі оголосили лауреатів нобелівської з літератури за 2018 та 2019 роки. Польська письменниця українського походження Ольга Токарчук отримала премію за 2018 рік, а австрійський письменник Петер Хандке за 2019 рік.

“Ольга Токарчук, нагороджена премією 2018 року в області літератури, ніколи не розглядає реальність як щось стабільне або вічне. Вона конструює свої романи в напрузі між культурними протилежностями; природа проти культури, розум проти божевілля, чоловік проти жінки, дім проти відчуження”, – йдеться у рішенні нобелівського комітету, передає BBC.

57-річну Ольгу Токарчук названо провідним польським романістом свого покоління, вона отримала премію “за нарративну фантазію, яка з енциклопедичною пристрастю представляє перетин кордонів як форму життя”.

Ольга Токарчук народилася у 1962 році у Сулєхові. Майбутня письменниця закінчила факультет психології Варшавського університету та деякий час працювала психотерапевтом.

Пані Токарчук є автором 8 романів та двох збірок оповідань. Деякі з її творів перекладені українською мовою, зокрема, “Мандрівка людей книги”, “Правік та інші часи”, “Гра на багатьох барабанчиках”, “Останні історії”, “Веди свій плуг понад кістками мертвих”, “Бігуни”.

У 2018 році вона отримала Міжнародну Букерівську премію. Голова журі, британська письменниця Ліза Аппіньянезі назвала Ольгу Токарчук “письменницею чудової дотепності, уяви та літературного стилю”.

У прес-релізі на сайті Міжнародної Букерівської премії “Польоти” назвали “романом з епізодами з XVII сторіччя до сьогодення, пов’язаними темами подорожей та людської анатомії”.

В інтерв’ю виданню Молодіжне перехрестя у 2010 році письменниця розповіла про своє походження: “Моя бабця Ольга Токарчук була українкою, дід – поляком, після війни родина розпорошилась, частина лишилась тут, інша замешкала у Польщі, а ще частина – у Франції… Я не знаю української, хоча батько знає… І тут у Львові маю родину, недалеко від Збаража. А взагалі Токарчуки походять з Токів біля Тернополя”.

Письменниця критикує політику чинного польського уряду партії “Право та справедливість”, зокрема, щодо відмови приймати біженців.

Довідково

2018 року премію не вручали через скандал у Шведській академії, яка вручає Нобеля з літератури.

Чоловіка однієї з членкинь академії звинуватили у зґвалтуванні, а пізніше засудили за це до двох років в’язниці. Тож вручення премії перенесли на 2019 рік через “зменшення суспільної довіри”.

Академія після скандалу змінила склад колегії, яка обирає лауреатів, включивши кількох нових членів.

Лауреат Нобелівської премії з літератури отримає грошовий призу у дев’ять мільйонів шведських крон (понад 900 тисяч долларів), а також медаль і диплом.

Премію, яка має вручатися щорічно, заснували в 1901 році. Відтоді її не вручали лише сім років – під час Першої та Другої світових війн, але тільки минулого року – через скандал.

Серед фаворитів на Нобелівську премію з літератури називали канадську письменницю та поетесу Маргарет Етвуд, авторку популярного роману “Розповідь служниці”, польську письменницю українського походження Ольгу Токарчук, канадську поетесу Енн Карсон, російську письменницю Людмилу Уліцьку, франкомовну письменницю з карибського острову Гваделупа Маріз Конде, кенійського письменника Нгугі ва Тхіонго, японського письменника Харукі Муракамі, албанського письменника Ісмаїла Кадаре.