Басейни будь-якого типу вимагають ретельного очищення поверхні. З часом на стінах і дні басейну накопичуються органічні і неорганічні частинки, які перетворюються в наліт. Це призводить до помутніння води, погіршується зовнішній вигляд басейну. Ефективно очищають поверхні басейнів пилососи для басейну.

Види пилососів для басейнів

Залежно від механізму роботи пилососи діляться на:

ручні пилососи

роботи-пилососи.

Ручні пилососи зручні у використанні і мають компактний розмір. Ними легко користуватися за допомогою висувної штанги, яка не входить до комплекту. Ручний пилосос виконує функцію скребків і щіток, ефективно очищаючи поверхню басейну і воду від дрібних частинок забруднень.

Щіткова насадка ручних пилососів очищає будь-які поверхні басейнів: плівку ПВХ, мозаїку, бетон, плитку. Пристрій легко ковзає завдяки вбудованим у насадку роликам. Пилосос працює за допомогою акумулятора і не вимагає підключення електромережі. Рухливість і гнучкість насадок дозволяє очищати важкодоступні місця: кути, щаблі й переливи.

Наприклад, ручний пилосос Watertech Pool Blaster MAX (Li-ion) завдяки вакуумній голівці для максимального всмоктування ефективно прибирає водорості, листя, комах і частки неорганічних забруднень на глибині до 3 м. Пристроєм зручно користуватися, тому що він не вимагає підключення до шлангу і проводів . Усередині пилососа розташований багаторазовий мішечний фільтр, який витягується натисканням кнопки. Пилосос підходить для очищення будь-якої поверхні басейнів.

Роботи-пилососи

Головна перевага роботів-пилососів – автономна робота. Пилосос самостійно очищає поверхню басейну без участі людини. Досить тільки включити пристрій і задати потрібний режим роботи. Висока продуктивність роботів дозволяє очищати комерційні басейни великих габаритів. Наприклад, пилососи ізраїльського виробника Aquabot очищають басейни площею понад 450 квадратних метрів.

Робот-пилосос видаляє дрібні частинки забруднень розміром до двох мікрон. Пристрій фільтрує воду, скорочуючи витрати хімічних дезінфектантів. Роботи-пилососи підходять для усіх типів басейнів і очищують будь-яку поверхню.

Картриджі і фільтри насосів з часом засмічуються. Це знижує потужність роботи пилососа. Серед роботів-пилососів для басейну виділяється пилосос AquaVac 650 американського бренду Hayward. Пристрій працює без фільтрів і картриджів. Унікальна технологія SpinTech з 18 гідроциклонів створює безперервний максимальний потік всмоктування. Пилосос ефективно очищає дно, стіни і ватерлінію басейну, де накопичується найбільша кількість нальоту і забруднень.

Злив води відбувається за допомогою натискання кнопки без ризику забруднити руки. Робот з високою швидкістю рухається навіть по вертикальних поверхнях. Управляти пристроєм і програмувати графік його роботи можна через Wi-fi.

Рекомендації з вибору пилососа для басейну

При виборі пристрою враховуйте розмір басейну. Чим більша площа поверхні басейну, тим вище у пилососа повинні бути такі параметри, як:

потужність

продуктивність

швидкість очищення

сила всмоктування.

Звертайте увагу на довжину мережевого шнура, шланга і висувної штанги. Роботи-пилососи мають різні можливості. Деякі моделі очищають тільки дно басейну, інші – дно і стіни. Є роботи, які очищують дно, стіни і ватерлінію. Вибирайте робот-пилосос, виходячи з потреб вашого басейну у нас: https://aquapolis.ua/pylesosy.html.

Віддайте перевагу надійним виробникам: Watertech, Kokido, Hayward, Aquaviva, Aquabot. Пристрій з якісних матеріалів і міцної збірки ефективно працює і служить довго.

Наявність пилососа для басейну помітно спрощує і покращує якість прибирання, а також економить ваш час і сили.